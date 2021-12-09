Ааптации и сопровождения экземпляров системы КонсультантПлюс (участниками заукпки могут быть только субъекты МСП)

Условия договора

Условия оплаты и доставки

6.3. Оплата поставки осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения экземпляра (ов) Системы (м) от Исполнителя на основании счета Исполнителя и универсального передаточного документа (УПД) 6.4. Платеж за предоставляемую информацию и услуги осуществляется ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, на основании Счета Исполнителя и универсального передаточного документа (УПД).