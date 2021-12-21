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    Главная / Торги / Потсавка экспресс-тестов на Covid для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"

    Потсавка экспресс-тестов на Covid для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252034Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252034

    Наименование закупки

    Потсавка экспресс-тестов на Covid для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 17:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-88

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    V.Tarasov@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тарасов Виталий Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Потсавка экспресс-тестов на Covid для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2021 12:00 GMT +321.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252034Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Потсавка экспресс-тестов на Covid для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"

    Начальная цена

    380 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, г. Мурманск, ул. Траловая, 2 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 15 рабочих дней после подписания первичных документов и поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспресс-тест NowCheck COVID-19 Ag для выявления антигена SARS-CoV-2 25ШТ BioNote, Inc Южная Корея"

    Кол-во: 200.000

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