Поставка щебня для ремонта верхнего строения железнодорожных путей

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Покупатель осуществляет оплату по настоящему Договору в течение 30 (тридцати) рабочих дней, либо не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства, с момента подписания Покупателем товарных накладных по форме ТОРГ-12