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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка щебня для ремонта верхнего строения железнодорожных путей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 17:42
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 495 580-19-91
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
niyaz@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гарипов Нияз Варисович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка щебня для ремонта верхнего строения железнодорожных путей
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2021 00:00 GMT +307.12.2021 00:0007.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252028Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка щебня для ремонта верхнего строения железнодорожных путей
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, ст. Каргала ЮУЖДРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель осуществляет оплату по настоящему Договору в течение 30 (тридцати) рабочих дней, либо не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства, с момента подписания Покупателем товарных накладных по форме ТОРГ-12
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
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