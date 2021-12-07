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    Главная / Торги / Поставка щебня для ремонта верхнего строения железнодорожных путей

    Поставка щебня для ремонта верхнего строения железнодорожных путей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 00:0007.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252028Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252028

    Наименование закупки

    Поставка щебня для ремонта верхнего строения железнодорожных путей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 17:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 495 580-19-91

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    niyaz@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гарипов Нияз Варисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка щебня для ремонта верхнего строения железнодорожных путей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 00:00 GMT +307.12.2021 00:0007.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252028Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка щебня для ремонта верхнего строения железнодорожных путей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, ст. Каргала ЮУЖДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель осуществляет оплату по настоящему Договору в течение 30 (тридцати) рабочих дней, либо не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства, с момента подписания Покупателем товарных накладных по форме ТОРГ-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щебень 25-60ММ ГОСТ 7392-2014"

    Кол-во: 500.000

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    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Архангельская область
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