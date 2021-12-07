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    Главная / Торги / Дрель-шуруповерт ударная Ryobi RPD680K 5133002016 от сети 33мм 13мм патрон быстрозажимной 3000об/мин

    Дрель-шуруповерт ударная Ryobi RPD680K 5133002016 от сети 33мм 13мм патрон быстрозажимной 3000об/мин

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 11:0007.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252024Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252024

    Наименование закупки

    Дрель-шуруповерт ударная Ryobi RPD680K 5133002016 от сети 33мм 13мм патрон быстрозажимной 3000об/мин

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 17:40

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    памятка_поставщику_о_доставке_ТМЦ.docx

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 991 36-08288

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    viktoriya.taushanova@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Таушанова Виктория Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Дрель-шуруповерт ударная Ryobi RPD680K 5133002016 от сети 33мм 13мм патрон быстрозажимной 3000об/мин

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 11:00 GMT +307.12.2021 11:0007.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252024Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дрель-шуруповерт ударная Ryobi RPD680K 5133002016 от сети 33мм 13мм патрон быстрозажимной 3000об/мин

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тульская область, г Тула, ул Ленина, д 33АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дрель-шуруповерт ударная Ryobi RPD680K 5133002016 от сети 33мм 13мм патрон быстрозажимной 3000об/мин"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Фен промышленный сетевой Ryobi EHG2020LCD 2000Вт 50...650°C 250...500л/мин"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Аккумулятор для электроинструмента Ryobi RB18L90 ONE+ 9.0 9А·ч 18В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Компрессор воздушный автомобильный, аккумуляторный Ryobi ONE+ R18AC-0 5133004540"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Машина прочистная аккумуляторная Ryobi ONE+ R18DA-0 5133004642 19...50мм 7.6м 5/8" без аккумулятора"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Пылесос строительный, аккумуляторный Ryobi ONE+ R18WDV 5133004724"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Паяльник аккумуляторный Ryobi ONE+ R18SOI-0 5133004382 40Вт"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Аппарат моечный высокого давления Ryobi RY18PW22A-140 5133005054 24.8бар"

    Кол-во: 1.000

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