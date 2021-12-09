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    Главная / Торги / Поставка офисной и электронно-вычислительной техники, сопутствующих товаров для нужд Фонда МИК. Проект «Поставка техники-2021-2»

    Поставка офисной и электронно-вычислительной техники, сопутствующих товаров для нужд Фонда МИК. Проект «Поставка техники-2021-2»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 18:0009.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252020Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252020

    Наименование закупки

    Поставка офисной и электронно-вычислительной техники, сопутствующих товаров для нужд Фонда МИК. Проект «Поставка техники-2021-2»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 17:40

    Документация процедуры

    Протокол_52.2_Рассмотрение_заявок.pdf

    Протокол_52.1_Вскрытие_заявок.pdf

    Закупочная_документация___134_10_21_П.pdf

    Формы_для_заполнения.doc

    Приглашение_к_участию.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФОНД «МОСКОВСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР»
    Все закупки и тендеры ФОНД МИК

    Юридический адрес

    125009, Российская Федерация, Москва, Вознесенский переулок, д.22

    Почтовый адрес

    125009, Российская Федерация, Москва, Вознесенский переулок, д.22

    Контактный телефон

    +7 495 577-00-55 доб. 101

    Факс

    Адрес электронной почты

    ShapovalovNY@cluster.mos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шаповалов Николай Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка офисной и электронно-вычислительной техники, сопутствующих товаров для нужд Фонда МИК. Проект «Поставка техники-2021-2»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 18:00 GMT +309.12.2021 18:0009.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252020Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной и электронно-вычислительной техники, сопутствующих товаров для нужд Фонда МИК. Проект «Поставка техники-2021-2»

    Начальная цена

    2 300 146,55

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Берсеневская набережная, дом 6, строение 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в порядке, установленном п.2 «Цена Договора и порядок расчетов» Проекта договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФОНД МИК
    Все закупки и тендеры ФОНД МИК

    Адрес местонахождения

    125009, Российская Федерация, Москва, Вознесенский переулок, д.22

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моноблок"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 2"

    "Ноутбук"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Монитор"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Уничтожитель документов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Многофункциональное устройство"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Бункер для тонера Canon WT-202 (FM1-A606/WT-202)"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Фотобарабан Canon C-EXV 49 (8528B003)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Аппарат IP телефонии"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 9"

    "Сетевой фильтр"

    Кол-во: 24.000

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    Прием заявок:
    03.02.2022 11:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
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