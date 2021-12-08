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    Главная / Торги / Уничтожитель документов EBA 1824 S (4 мм)

    Уничтожитель документов EBA 1824 S (4 мм)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 12:0008.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252016Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252016

    Наименование закупки

    Уничтожитель документов EBA 1824 S (4 мм)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 17:51

    Документация процедуры

    Список_и_адреса.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Юридический адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Почтовый адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 622-04-56

    Факс

    +7 812 325-21-47

    Адрес электронной почты

    Alexey.Urentsov.Peterburg@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Уренцов Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Уничтожитель документов EBA 1824 S (4 мм)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.12.2021 12:00 GMT +308.12.2021 12:0008.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252016Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Уничтожитель документов EBA 1824 S (4 мм)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уничтожитель документов EBA 1824 S (4 мм)"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Уничтожитель документов EBA 1824 S (4 мм)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Уничтожитель документов EBA 1824 S (4 мм)"

    Кол-во: 1.000

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