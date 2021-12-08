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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка потолочных панелей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 17:58
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Контактный телефон
+7 812 613-16-52
Факс
Адрес электронной почты
l.andreeva@filialusz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андреева Людмила Андреевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка потолочных панелей
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.12.2021 16:00 GMT +308.12.2021 16:0008.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252007Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка потолочных панелей
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, Крестовский пр., д. 9, стр. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленного Товара производится в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета в банке Покупателя. Срок поставки Товара - в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Наименование заказчика
Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Кол-во: 96.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 8.000
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