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    Главная / Торги / Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трасгаз Москва" Путятинское ЛПУМГ

    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трасгаз Москва" Путятинское ЛПУМГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 00:0007.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252004Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252004

    Наименование закупки

    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трасгаз Москва" Путятинское ЛПУМГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 17:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 49146 2-16-74 доб. 256

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    ishchuk@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ищук Алексей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трасгаз Москва" Путятинское ЛПУМГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 00:00 GMT +307.12.2021 00:0007.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252004Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трасгаз Москва" Путятинское ЛПУМГ

    Начальная цена

    336 883,74

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рязанская область, 391480, РФ, Рязанская область, Путятинский район, с. Путятино, КС-26Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бак топливный КАМАЗ 125ЛИТР(ДМ³) 5410-1101010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Бак топливный КАМАЗ 170ЛИТР(ДМ³) 5511-1101010-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Глушитель МВС 64227-1201010 МАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Цилиндр сцепления главный Кнорр-Бремзе Кама СПС ПАО "КАМАЗ" КАМАЗ, ЗИЛ-4331 5320-1602510-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Радиатор охлаждения 54115-1301010-10 КАМАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Стекло автомобильное ветровое КАМАЗ 5320-5206010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Замок уплотнителя 5320-5206058 Камаз"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Влагомаслоотделитель КАМАЗ с регулятором давления в сборе 11-3512010-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Диск сцепления ведомый задний в сборе 238-1601131 ЯМЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Диск сцепления ведомый передний в сборе 238-1601130-Б ЯМЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Компрессор 2-х цилиндровый 5336-3509012 МАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Кран тормозной с ручным управлением 100-3537010 ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, КРАЗ, БЕЛАЗ, ПАЗ, ЛИАЗ ЗАО "РААЗ""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Радиатор охлаждения МАЗ медный 3-х рядный (ОАО ШААЗ) 543208-1301010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Рессора задняя 5336-2912012-12 МАЗ L=1846мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Бак топливный MAЗ-64229 350ЛИТР(ДМ³) 600х450х1400ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Компрессор тормозной КАМАЗ 5320-3509015 в сборе"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Вкладыш шатунный КАМАЗ 80ММ 740.60Д/7405-1000104-Р0 В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Датчик скорости спидометра Камаз, Паз 4222.3843"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Датчик температуры 422.3828.000-02 у"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Кран тормозной обратного действия (ручник) 4 отверстия (ПАО ПААЗ) 11-3537310"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Прокладка картера КАМАЗ-5320 740-1009040 (поддон картера масляного)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Элемент фильтрующий воздушный В4319М КАМАЗ ЕВРО-1 7405-1109560 СОАО Дифа"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 23"

    "Фильтр масляный И418/М5302М КамАЗ ЕВРО"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 24"

    "Элемент фильтрующий масляный КАМАЗ 7405-1017040"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 25"

    "Комплект поршневой 740.30-1000128-07 Камаз"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 26"

    "Элемент фильтрующий топливный КАМАЗ металлическая сетка 740-1117040"

    Кол-во: 8.000

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