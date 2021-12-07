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    Главная / Торги / Поставка овощных, бахчевых, луковичных, корнеплодов, клубнеплодов и грибов для обеспечения питанием работников филиала.

    Поставка овощных, бахчевых, луковичных, корнеплодов, клубнеплодов и грибов для обеспечения питанием работников филиала.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252001Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252001

    Наименование закупки

    Поставка овощных, бахчевых, луковичных, корнеплодов, клубнеплодов и грибов для обеспечения питанием работников филиала.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 17:15

    Документация процедуры

    Запрос_цены_на_овощи.pdf

    Проект_договора_овощи.docx

    ТЗ_на_поставку_овощей.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1188

    Факс

    Адрес электронной почты

    31155@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серов Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка овощных, бахчевых, луковичных, корнеплодов, клубнеплодов и грибов для обеспечения питанием работников филиала.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 10:00 GMT +307.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252001Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка овощных, бахчевых, луковичных, корнеплодов, клубнеплодов и грибов для обеспечения питанием работников филиала.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 119027, г. Москва, Большая Внуковская ул, д. 2А, стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен, безналичная оплата.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картофель столовый"

    Кол-во: 1800.000

    "Позиция 2"

    "Морковь столовая"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 3"

    "Огурцы свежие"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 4"

    "Помидоры свежие"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 5"

    "Свекла"

    Кол-во: 780.000

    "Позиция 6"

    "Чеснок"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Лук репчатый"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 8"

    "Перец сладкий (болгарский)"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 9"

    "Грибы шампиньоны свежие"

    Кол-во: 20.000

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