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    Главная / Торги / Поставка электроустановочных изделий и комплектующих на ТБС "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2022 году (9)

    Поставка электроустановочных изделий и комплектующих на ТБС "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2022 году (9)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 09:0008.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251996Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251996

    Наименование закупки

    Поставка электроустановочных изделий и комплектующих на ТБС "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2022 году (9)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 16:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 609-62-55 доб. 51694

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    nalegach@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Налегач Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электроустановочных изделий и комплектующих на ТБС "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2022 году (9)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.12.2021 09:00 GMT +308.12.2021 09:0008.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251996Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электроустановочных изделий и комплектующих на ТБС "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2022 году (9)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, г. Холмск, ул. лесозаводская д.159ОКАТО: 64440000000Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней после подписания сторонами товарной накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор комбинированных ключей Арсенал НКК-17 6-22ММ CrV 17ШТ сумка-чехол 20013"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Отвертка изогнутая Wera 920 A 4.0+4.0MM WE-017405 100ММ CrV Slotted (SL)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Отвертка Г-образная Wera 920 A 5.5+5.5MM WE-017410 125ММ CrV Slotted (SL)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Отвертка изогнутая Г-образная Wera 920 A 8.0+8.0MM WE-017415 150ММ CrV Slotted (SL)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Отвертка Wera 919 PH 1+2MM WE-017205 125ММ двухкомпонентная рукоять PH1/PH2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Детектор напряжения бесконтактный КВТ 100 PROLINE 79134 12-1000В"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Аккумулятор для фонарей MAG-LITE ARXX235 Ni-MH 6В 5А.Ч 180х34ММ 0.45КГ зеленый 108-817"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Лампа галогенная Maglite Mag Charger 11ВТ 6В Bi-Pin LR00001"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 9"

    "Светильник судовой накладной люминесцентный TLM40-Z 2180HF TW PC 230/50В G13 IP67 M20"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Светильник судовой палубный TLM40-S 2180HF TW PC 230/50В G13 IP67 M20"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Лампа галогенная Эра G4-JC-20W-12V 20ВТ 12В G4 капсульная 3000К 280ЛМ прозрачная нейтральный 20ММ 50ММ C0027369"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 12"

    "Лампа галогенная фотооптическая Osram 64788 2000ВТ 230В GY16 3200К 52000ЛМ прозрачная 35ММ 145ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Аккумулятор для инструментов Makita BL1830B Li-Ion 18В 3А.Ч 197599-5"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Аккумулятор усиленный для DeWalt DC9096, DE9095, DE9096 Sino Power Ni-MH 18В 3А.Ч"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Аккумулятор усиленный для электроинструмента Bosch Sino Power Ni-MH 14.4В 3.3А.Ч 2607335275/2607335711"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Блок светодиодный Schneider Electric ZBVM6-SE 240В винтовое крепление"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Инструмент монтажный КВТ TG-02 для монтажа стяжек 4.6-12ММ 55961"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Хомут-стяжка кабельный EKF FlexLock PROxima 12х520ММ сталь нержавеющая AISI 304 серебристый металлик -40...+538ГРАД ЦЕЛЬС 100ШТ plc-fl-tss-304-12x520"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 19"

    "Хомут-стяжка кабельный ABB Ty-Met YLS-12-300BC 12х300ММ сталь нержавеющая/ПВХ черный -80...+150ГРАД ЦЕЛЬС 50ШТ 7TCG009420R0041"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 20"

    "Хомут-стяжка кабельный Келтос 4.6х150ММ сталь нержавеющая/ПВХ черный"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 21"

    "Хомут-стяжка кабельный Келтос 4.6х200ММ сталь нержавеющая/ПВХ черный"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 22"

    "Хомут-стяжка кабельный Келтос 4.6х300ММ сталь нержавеющая/ПВХ черный"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 23"

    "Хомут-стяжка кабельный Келтос 7.9х200ММ сталь нержавеющая/ПВХ черный"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 24"

    "Хомут-стяжка кабельный Келтос 7.9х300ММ сталь нержавеющая/ПВХ черный"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 25"

    "Лента самослипающаяся 3М Scotch 23 0.76ММ 19ММ 9.1М этилепропиленовая резина черная 7000007286"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Сальник кабельный PG-7 IP54 нейлон 6.6 белый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 27"

    "Сальник кабельный DKC PG-9 IP68 нейлон 6.6 белый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 28"

    "Сальник кабельный Fortisflex PG-11 5-10ММ IP68"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "Сальник кабельный Fortisflex PG-13.5 6-12ММ IP68"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 30"

    "Сальник кабельный HEGEL PG-16 9-14ММ IP68"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 31"

    "Сальник кабельный PG-19 12-15ММ IP54 33105"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 32"

    "Сальник кабельный DKC PG-29 15-25ММ IP68 полиамид светло-серый с контргайкой 53100"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 33"

    "Сальник кабельный Fortisflex MG-12 нейлон"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 34"

    "Сальник кабельный Fortisflex MG-16 нейлон"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 35"

    "Сальник кабельный EKF MG-20 15х27ММ 10-14ММ IP68 полиамид черный plc-mg-20"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 36"

    "Сальник кабельный EKF MG-25 15х32ММ 13-18ММ IP68 полиамид черный plc-mg-25"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 37"

    "Сальник кабельный Fortisflex MG-32 нейлон"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 38"

    "Балласт электронный Vossloh Schwabe LN 18I.319 230В 18ВТ IP20 -5...+70ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 39"

    "Дроссель Vossloh Schwabe L15.329 для люминесцентных ламп IP40 690В 160А 15ВТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 40"

    "Колодка для реле Omron PF113A-E BY OMZ 31х52х42.8ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 41"

    "Гнездо для реле Releco S9-M 250В 148-08-846"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 42"

    "Сальник кабельный Fortisflex PG-21 13-18ММ IP68"

    Кол-во: 10.000

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