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    Главная / Торги / Поставка паяльной станции для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Поставка паяльной станции для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 16:0009.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251986Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251986

    Наименование закупки

    Поставка паяльной станции для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 16:35

    Документация процедуры

    Спецификация_и_Техническое_задание.zip

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-47

    Факс

    +7 846 212-38-47

    Адрес электронной почты

    o.lukianova@samaratransgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукьянова Олеся Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка паяльной станции для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 16:00 GMT +309.12.2021 16:0009.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251986Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка паяльной станции для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, 446214, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул. Химиков, 4, стр. 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки (в случае если поставщик является СМСП, в течение 15 рабочих дней с момента поставки) Условия доставки: автотранспорт Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Станция паяльная Термопро ИК-650 ПРО комплект КОМФОРТ 220-230В 2800ВТ 50-650ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 1.000

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