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Наименование закупки
Предоставление права использования программного обеспечения для нужд Фонда МИК. Проект «ПО-2021-2»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 16:55
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125009, Российская Федерация, Москва, Вознесенский переулок, д.22
Почтовый адрес
125009, Российская Федерация, Москва, Вознесенский переулок, д.22
Контактный телефон
+7 495 577-00-55 доб. 101
Факс
Адрес электронной почты
ShapovalovNY@cluster.mos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шаповалов Николай Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление права использования программного обеспечения для нужд Фонда МИК. Проект «ПО-2021-2»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.12.2021 18:00 GMT +309.12.2021 18:0009.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251982Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление права использования программного обеспечения для нужд Фонда МИК. Проект «ПО-2021-2»
Начальная цена
1 491 109,94
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, В соответствии с разделом Техническое задние закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в порядке, установленном п.2 «Цена Договора и порядок расчетов» Проекта договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ФОНД МИК
Все закупки и тендеры ФОНД МИК
Адрес местонахождения
125009, Российская Федерация, Москва, Вознесенский переулок, д.22
Кол-во: 40.000
Кол-во: 1.000
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