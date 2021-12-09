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    Главная / Торги / Предоставление права использования программного обеспечения для нужд Фонда МИК. Проект «ПО-2021-2»

    Предоставление права использования программного обеспечения для нужд Фонда МИК. Проект «ПО-2021-2»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 18:0009.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251982Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251982

    Наименование закупки

    Предоставление права использования программного обеспечения для нужд Фонда МИК. Проект «ПО-2021-2»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 16:55

    Документация процедуры

    Закупочная_документация___133_10_21_П.pdf

    Протокол___51.1_о_вскрытии_заявок.pdf

    Приглашение_к_участию.docx

    Протокол___51.2_рассмотрения_и_оценки_заявок.pdf

    Формы_для_заполнения.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФОНД «МОСКОВСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР»
    Все закупки и тендеры ФОНД МИК

    Юридический адрес

    125009, Российская Федерация, Москва, Вознесенский переулок, д.22

    Почтовый адрес

    125009, Российская Федерация, Москва, Вознесенский переулок, д.22

    Контактный телефон

    +7 495 577-00-55 доб. 101

    Факс

    Адрес электронной почты

    ShapovalovNY@cluster.mos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шаповалов Николай Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Предоставление права использования программного обеспечения для нужд Фонда МИК. Проект «ПО-2021-2»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 18:00 GMT +309.12.2021 18:0009.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251982Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление права использования программного обеспечения для нужд Фонда МИК. Проект «ПО-2021-2»

    Начальная цена

    1 491 109,94

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, В соответствии с разделом Техническое задние закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в порядке, установленном п.2 «Цена Договора и порядок расчетов» Проекта договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФОНД МИК
    Все закупки и тендеры ФОНД МИК

    Адрес местонахождения

    125009, Российская Федерация, Москва, Вознесенский переулок, д.22

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Microsoft Office Standard 2021 (лицензия), Single OLV NL Additional Product LTSC"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "ABBYY FineReader 15 Business, Per Seat, License"

    Кол-во: 1.000

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