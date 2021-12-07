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    Главная / Торги / Клей (в ассортименте)

    Клей (в ассортименте)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 14:0007.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251970Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251970

    Наименование закупки

    Клей (в ассортименте)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 16:10

    Документация процедуры

    ТЗ_на_закупку.doc

    Запрос_КП.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Контактный телефон

    +7 495 286-91-29

    Факс

    +7 495 286-92-14

    Адрес электронной почты

    Nadezhda.Medvedeva@npoem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Медведева Надежда Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Клей (в ассортименте)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 14:00 GMT +307.12.2021 14:0007.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251970Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Клей (в ассортименте)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 141401, г. Химки Московской обл., ул. Бурденко, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отгрузка осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания договора. Возможна досрочная поставка по соглашению сторон. Покупатель оплачивает Товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Товара по соответствующей заявке и подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12/универсального передаточного документа (УПД) на основании счета, а также прохождения контроля качества.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клей ТК-200 ТУ 2257-313-00208947-99"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Клей 88-СА "

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 3"

    "Клей 88НП "

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 4"

    "Клей БФ-2 в/с ГОСТ 12172-74 "

    Кол-во: 46.000

    "Позиция 5"

    "Клей БФ-4"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 6"

    "Нитроклей АК-20 ТУ 6-10-1293-78"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 7"

    "Клей лейконат ТУ 6-14-95-2014"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 8"

    "Клей костный гранулированный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Клей ВС10Т ГОСТ 22345-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Клей К-300-61 ОСТ 92-0949-74"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 11"

    "Клей циакрин ЭО ТУ 6-09-30-86 с изм. 1,2,3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Клей казеиновый ГОСТ 3056-90"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 13"

    "Клей КМЦ"

    Кол-во: 22.000

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