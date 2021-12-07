Условия договора

Условия оплаты и доставки

Отгрузка осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания договора. Возможна досрочная поставка по соглашению сторон. Покупатель оплачивает Товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Товара по соответствующей заявке и подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12/универсального передаточного документа (УПД) на основании счета, а также прохождения контроля качества.