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    Главная / Торги / Поставка прокладок для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Поставка прокладок для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 12:3007.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251964Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251964

    Наименование закупки

    Поставка прокладок для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 15:48

    Документация процедуры

    Спецификация_.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром проектирование»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36554

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    skuznecov@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Станислав Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка прокладок для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 12:30 GMT +307.12.2021 12:3007.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251964Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка прокладок для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    299 730,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625047, Тюменская обл., Тюмень г., 5 км Старого Тобольского тракта ул., дом.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 30 календарных дней после поставки (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром проектирование»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром проектирование»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокладка 1-1-100-160-08Х13-140 08Х13 100ММ PN16 ГОСТ 34655-2020"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Прокладка 1-1-200-160-08Х13-140 DN200 08Х13 ГОСТ 34655-2020"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 3"

    "Прокладка 1-1-25-160-08Х13-140 DN25 08Х13 ГОСТ 34655-2020"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 4"

    "Прокладка 1-1-50-160-08Х13-140 DN50 08Х13 ГОСТ 34655-2020"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 5"

    "Прокладка 1-1-80-160-08Х13-140 DN80 08Х13 ГОСТ 34655-2020"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 6"

    "Прокладка 1-1-100-63-100-160-08Х13-140 DN100 08Х13 ГОСТ 34655-2020"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Прокладка 1-2-300-160-08Х13-140 DN300 08Х13 ГОСТ 34655-2020"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Прокладка 1-2-50-160-200-08Х13-140 DN50 08Х13 ГОСТ 34655-2020"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 9"

    "Прокладка 1-2-80-160-08Х13-140 DN80 08Х13 ГОСТ 34655-2020"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Прокладка 450-16.0-2 ГОСТ 28759.8-90"

    Кол-во: 3.000

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