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    Главная / Торги / Поставка сервировочной посуды

    Поставка сервировочной посуды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 09:0007.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251960Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251960

    Наименование закупки

    Поставка сервировочной посуды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 15:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сервировочной посуды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 09:00 GMT +307.12.2021 09:0007.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251960Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сервировочной посуды

    Начальная цена

    771 080,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки. Доставка осуществляется до склада Покупателя по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3, в течении одного дня с момента получения заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кипятильник наливного типа для приготовления кипятка Convito WB-30 нержавеющая сталь AISI 304 серебристый 2.5КВТ 220В 19Л 300х300х510ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Салатник скошенный OASIS 1800МЛ 285x152ММ пластик белый 222915W"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Салатник квадратный LUXOR 1560МЛ 190x78ММ пластик белый 23019W"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 4"

    "Тарелка мелкая ф.Принц фарфор белый 265ММ ИТМ 03.265 ООО "БАШКИРСКИЙ ФАРФОР" Россия"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 5"

    "Тарелка мелкая фарфор белый 240ММ ИТМ 03.240 ООО "Башкирский фарфор" Россия"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 6"

    "Тарелка мелкая ф.Принц фарфор белый 175ММ ИТМ 03.175 ООО "БАШКИРСКИЙ ФАРФОР" Россия"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 7"

    "Стакан Олд Фэшн ОСЗ Гранити стекло 205МЛ 75ММ 80ММ прозрачный J3283 Россия"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 8"

    "Салфетница фарфор 110х80х50ММ WL-996093/A белый"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 9"

    "Диспенсер для сока Eksi 90212 7Л 37х23х60СМ пластик/нержавеющая сталь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Чашка чайная Браво фарфор 250МЛ белая с блюдцем (чайная пара) ИЧШ 30.250 ГОСТ 28390-89 ООО "Башкирский фарфор""

    Кол-во: 300.000

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