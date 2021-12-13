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Наименование закупки
Поставка пружин трубы телескопа для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 15:26
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Контактный телефон
+7 499 580-38-88
Факс
+7 812 609-62-99
Адрес электронной почты
V.Tarasov@gazpromflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тарасов Виталий Андреевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пружин трубы телескопа для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.12.2021 16:00 GMT +313.12.2021 16:0013.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251959Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пружин трубы телескопа для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Мурманская область, г. Мурманск, ул. Траловая, 2 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течении 15 рабочих дней после поставки и подписания первичных документов сторонами, стоимость товара с учетом доставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром флот
Все закупки и тендеры Газпром флот
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Наименование заказчика
Газпром флот
Все закупки и тендеры Газпром флот
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Кол-во: 24.000
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