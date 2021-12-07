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    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка труб для ТП ГРС

    ТГСтаврополь Поставка труб для ТП ГРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 17:0007.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251955Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251955

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка труб для ТП ГРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 15:57

    Документация процедуры

    Порядок_предоставления_преимущества_и_заключения_договоров_в_электронной_форме.docx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ__КИМ_2021_толеранс__Единый_реестр_ЭДО.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 928 339-01-67

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    Renev_A_M@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ренев Александр Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка труб для ТП ГРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 17:00 GMT +307.12.2021 17:0007.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251955Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка труб для ТП ГРС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Рыздвяный ул. Восточная,5А База №1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора, доставка за счет поставщика. Продукция должна быть включена в Единый Реестр МТР, допущенных к применению на объектах ПАО "Газпром"

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба БШ С 159х8 К48 T40/60 СТО Газпром 2-4.1-713-2013"

    Кол-во: 1.730

    "Позиция 2"

    "Труба БШ С 159х8 К48 T40/60 СТО Газпром 2-4.1-713-2013"

    Кол-во: 1.733

    "Позиция 3"

    "Труба БШ С 89х6 К48 T40/60 СТО Газпром 2-4.1-713-2013"

    Кол-во: 0.290

    "Позиция 4"

    "Труба БШ С 89х6 К48 T40/60 СТО Газпром 2-4.1-713-2013"

    Кол-во: 0.282

    "Позиция 5"

    "Труба БШ С 108х6 К48 T40/60 СТО Газпром 2-4.1-713-2013"

    Кол-во: 0.330

    "Позиция 6"

    "Труба 20х3 09Г2С ГОСТ 8734-75 ГОСТ 8733-74"

    Кол-во: 3.500

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