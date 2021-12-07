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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Ааптации и сопровождения экземпляров системы КонсультантПлюс (участниками заукпки могут быть только субъекты МСП)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 15:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Д. 60, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 2Н №555
Почтовый адрес
197136, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ПРОФЕССОРА ПОПОВА, ДОМ 37, ЛИТЕР Щ, ПОМЕЩЕНИЕ 171
Контактный телефон
+7 812 677-09-77
Факс
+7 812 677-09-77
Адрес электронной почты
i.leonchik@ggnpsales.ru
Ф.И.О. контактного лица
Леончик Илья Петрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ааптации и сопровождения экземпляров системы КонсультантПлюс (участниками заукпки могут быть только субъекты МСП)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2021 10:00 GMT +307.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251953Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ааптации и сопровождения экземпляров системы КонсультантПлюс (участниками заукпки могут быть только субъекты МСП)
Начальная цена
1 092 031,92
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, литер А, Санкт-Петербург, 194044Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
6.3. Оплата поставки осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения экземпляра (ов) Системы (м) от Исполнителя на основании счета Исполнителя и универсального передаточного документа (УПД) 6.4. Платеж за предоставляемую информацию и услуги осуществляется ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, на основании Счета Исполнителя и универсального передаточного документа (УПД).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ГНП ПРОДАЖИ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГНП ПРОДАЖИ"
Адрес местонахождения
194044, - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Д. 60, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 2Н №555
197136, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ПРОФЕССОРА ПОПОВА, ДОМ 37, ЛИТЕР Щ, ПОМЕЩЕНИЕ 171
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
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