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    Главная / Торги / Ааптации и сопровождения экземпляров системы КонсультантПлюс (участниками заукпки могут быть только субъекты МСП)

    Ааптации и сопровождения экземпляров системы КонсультантПлюс (участниками заукпки могут быть только субъекты МСП)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251953Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251953

    Наименование закупки

    Ааптации и сопровождения экземпляров системы КонсультантПлюс (участниками заукпки могут быть только субъекты МСП)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 15:59

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТ ПРОДАЖИ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГНП ПРОДАЖИ"

    Юридический адрес

    194044, - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Д. 60, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 2Н №555

    Почтовый адрес

    197136, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ПРОФЕССОРА ПОПОВА, ДОМ 37, ЛИТЕР Щ, ПОМЕЩЕНИЕ 171

    Контактный телефон

    +7 812 677-09-77

    Факс

    +7 812 677-09-77

    Адрес электронной почты

    i.leonchik@ggnpsales.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Леончик Илья Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ааптации и сопровождения экземпляров системы КонсультантПлюс (участниками заукпки могут быть только субъекты МСП)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 10:00 GMT +307.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251953Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ааптации и сопровождения экземпляров системы КонсультантПлюс (участниками заукпки могут быть только субъекты МСП)

    Начальная цена

    1 092 031,92

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, литер А, Санкт-Петербург, 194044Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    6.3. Оплата поставки осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения экземпляра (ов) Системы (м) от Исполнителя на основании счета Исполнителя и универсального передаточного документа (УПД) 6.4. Платеж за предоставляемую информацию и услуги осуществляется ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, на основании Счета Исполнителя и универсального передаточного документа (УПД).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГНП ПРОДАЖИ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГНП ПРОДАЖИ"

    Адрес местонахождения

    194044, - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Д. 60, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 2Н №555

    197136, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ПРОФЕССОРА ПОПОВА, ДОМ 37, ЛИТЕР Щ, ПОМЕЩЕНИЕ 171

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "База данных информационно-справочная СПС КонсультантБизнес: Версия Проф Сетевая ОД 50"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "База данных информационно-справочная СС Деловые бумаги Сетевая ОД 2 однопользовательская"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "База данных информационно-справочная СС КонсультантБухгалтер: КорреспонденцияСчетов Сетевая ОД 2 однопользовательская"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "База данных информационно-справочная СС КонсультантСудебнаяПрактика: Суды общей юрисдикций всех округов Сетевая ОД 2 однопользовательская"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 5"

    "База данных информационно-справочная СПС КонсультантПлюс: Санкт-Петербург и Ленинградская область Сетевая однопользовательская"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 6"

    "База данных информационно-справочная СПС КонсультантПремиум смарт-комплект Эксперт ОВК"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 7"

    "База данных информационно-справочная СПС КонсультантПлюс: Эксперт-приложение Сетевая ОД 2 однопользовательская"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 8"

    "База данных информационно-справочная СС КонсультантАрбитраж: Арбитражные суды всех округов Сетевая ОД 50"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 9"

    "База данных информационно-справочная СС КонсультантАрбитраж: Все апелляционные суды Сетевая ОД 50"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 10"

    "База данных информационно-справочная СС Перспективы и риски арбитражных споров Сетевая ОД 50"

    Кол-во: 12.000

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