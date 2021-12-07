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    Главная / Торги / 094 Поставка оборудования газоснабжения для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    094 Поставка оборудования газоснабжения для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 09:0007.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251950Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251950

    Наименование закупки

    094 Поставка оборудования газоснабжения для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 15:22

    Документация процедуры

    НМЦ_с_ретро..xlsx

    Проект_Поставка_оборудования_газоснабжения.PDF

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-00-56

    Факс

    +7 8442 96-02-43

    Адрес электронной почты

    DA.Harchenko@vlg.gzprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Харченко Дмитрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    094 Поставка оборудования газоснабжения для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 09:00 GMT +307.12.2021 09:0007.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251950Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    094 Поставка оборудования газоснабжения для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Начальная цена

    369 821,25

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Счетчик газа турбинный Сигнал СТГ-80-250-2 (G160) 1.6МЕГАПА 80ММ 250М3/Ч в комплекте с прямолинейными участками (входной/выходной ПУ, болты, гайки, прокладки"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Плита газовая Лада Nova RG 24040 W 4 газовая 850х500х600ММ эмалированная сталь белая 50Л"

    Кол-во: 15.000

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