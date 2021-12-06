Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка шкафов, болтов, камер, коммутаторов для г. Челябинска

    Закупка шкафов, болтов, камер, коммутаторов для г. Челябинска

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 22:0006.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251945Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251945

    Наименование закупки

    Закупка шкафов, болтов, камер, коммутаторов для г. Челябинска

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 15:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"
    Все закупки и тендеры АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"

    Юридический адрес

    614066, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, Ш КОСМОНАВТОВ, ДОМ 111, КОРПУС 43

    Почтовый адрес

    614066, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111, корпус 43

    Контактный телефон

    +7 909 608-19-58

    Факс

    +7 342 219-50-24

    Адрес электронной почты

    ekaterina.morkovkina@ertelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Морковкина Екатерина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка шкафов, болтов, камер, коммутаторов для г. Челябинска

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 22:00 GMT +306.12.2021 22:0006.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251945Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка шкафов, болтов, камер, коммутаторов для г. Челябинска

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, г. Челябинск Комсомольский проспект, 90Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка до склада, оплата в течении 60 кд после получения товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"
    Все закупки и тендеры АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"

    Адрес местонахождения

    614066, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, Ш КОСМОНАВТОВ, ДОМ 111, КОРПУС 43

    614066, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111, корпус 43

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф уличный SNR серии Real, 5U, 536х474х269, RAL7035 SNR-OWC-Real5-T-2-7035 с комплектом для крепления на ж/б"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "ШТ Шкаф уличный серии Real, 2U, 540х430х130, RAL7035 SNR-OWC-Real2-T-2-7035 с комплектом для крепления на ж/б"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Антивандальный шкаф серии Great, 2U, 547х508х127, IP20, RAL7035 SNR-VPC-Great2-T-2-7035 "

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Блок управления климатом (термостат) для вентиляторов и обогревателей (сдвоенный) SNR-THERM-BCH"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Универсальный кронштейн Real0 со встроенной распредели-тельной коробкой SNR-OWC-Real0"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Уличный PoE удлинитель/коммутатор Ethernet PEXT-WP 1/2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Крюк монтажный CF 16"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "IP-видеокамера уличная 2Мп с варифокальным объективом CTV IPB2028VFE "

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 9"

    "Болт анкерный 8х50мм с гайкой"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 10"

    "Выключатель автоматический двухполюсный 6А"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Розетка на DIN-рейку "

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Обогреватель серии PTC, мощность 60Вт SNR-FH-PTC60"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Монтажная коробка ST-K04"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 14"

    "Коммутатор упр. MikroTik CRS112-8P-4S-IN"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Маршр. Mikrotik PowerBox Pro RB960PGS-PB"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Точка доступа MikroTik LHG 5"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Блок питания MikroTik 48V, 2A"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-4s-GSM"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Модуль SFP SNR-SFP-W53-20, дальность до 20км (14dB), 1550нм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 20"

    "Модуль SFP SNR-SFP-W35-20, дальность до 20км (14dB), 1310нм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "Модуль SFP SNR-SFP-T с интерфейсом RJ45, до 100м"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Кросс оптический Hyperline FO-WBY-8UN-MI"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Кросс оптический Hyperline FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-GY"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Зажим анкерный ODWAC F"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 25"

    "Кабельный ввод белый PG16"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Кабельный ввод белый PG13"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 27"

    "Талреп DIN 1480 6 мм цинк"

    Кол-во: 14.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО «ПрофХолод»
    Ценовой запрос № 265080
    Задвижка торцевая Apecs FL-0360-CR хром
    Задвижка торцевая Apecs FL-0360-CR хром
    265080
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 263901
    Поставка радиаторных комплектов и профилей
    Поставка радиаторных комплектов и профилей
    263901
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 263755
    Поставка сантехнических материалов (УСЛ 045)
    Поставка сантехнических материалов (УСЛ 045)
    263755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром энергохолдинг"
    Ценовой запрос № 258874
    Поставка хозяйственных товаровдля нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    Поставка хозяйственных товаровдля нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    258874
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Ценовой запрос № 260351
    Поставка дверной автоматики, дверных комплектующих, механизмов для дверей и прочих расходных материалов
    Поставка дверной автоматики, дверных комплектующих, механизмов для дверей и прочих расходных...
    260351
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 78697
    Поставка строительных материалов (УСЛ 097)
    Поставка строительных материалов (УСЛ 097)
    78697
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    116 354
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 78746
    Поставка доводчиков
    Поставка доводчиков
    78746
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    17 343
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 79145
    Поставка комплектующих для окон
    Поставка комплектующих для окон
    79145
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    28 814
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить