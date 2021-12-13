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    Главная / Торги / Поставка полиграфической и печатной продукции, стендов, вывесок для нужд филиала Ямальское УООП ООО «Газпром питание»

    Поставка полиграфической и печатной продукции, стендов, вывесок для нужд филиала Ямальское УООП ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251943Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251943

    Наименование закупки

    Поставка полиграфической и печатной продукции, стендов, вывесок для нужд филиала Ямальское УООП ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 08:37

    Документация процедуры

    Задание_заказчика.xlsx

    Договор.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 34949 3-95-59 доб. 211

    Факс

    Адрес электронной почты

    yurist.nugt@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Тамара Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка полиграфической и печатной продукции, стендов, вывесок для нужд филиала Ямальское УООП ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 09:00 GMT +313.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251943Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полиграфической и печатной продукции, стендов, вывесок для нужд филиала Ямальское УООП ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    308 016,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629306, ЯНАО, г.Новый Уренгой, продовольственный складРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    4.1. Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или товарных накладных с учетом всех расхождений (п. 3.12.) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: Если на момент заключения настоящего Договора Поставщик по действующему законодательству относится к субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП), то срок оплаты товара не может превышать 15 (Пятнадцать) рабочих дней от даты его приемки. Для подтверждения своего статуса, Поставщик при заключении Договора предоставляет Покупателю актуальные сведения из Единого Реестра СМСП. В случае утраты Поставщиком статуса СМСП в процессе исполнения Договора, применяются общие правила оплаты – в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Этикетка 210х297ММ белая бумага самоклеящаяся 100ШТ 12ШТ А4"

    Кол-во: 147.000

    "Позиция 2"

    "Держатель для меню настенный карман Меню А4 250х380х3/5ММ пластик прозрачный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Комплект табличек Аншлаг режим работы 300х172/300х100/300х185ММ пластик 3-5ММ с креплением 3ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Стенд Информация настенный 1300х800ММ пластик 10 отделений пластик 3-5ММ А4 книжная ориентация алюминиевый профиль с креплением"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Стенд Охрана труда настенный 900х800ММ пластик 10 отделений пластик 3-5ММ А4 книжная ориентация алюминиевый профиль с креплением"

    Кол-во: 2.000

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