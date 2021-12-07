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    Главная / Торги / Поставка материалов для ЭХЗ

    Поставка материалов для ЭХЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 09:0007.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251942Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251942

    Наименование закупки

    Поставка материалов для ЭХЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 16:03

    Документация процедуры

    Карта_партнера_ООО_Газпром_трансгаз_Казань_с_нов.печатью.pdf

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    Перечень_сведений__документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2.doc

    ДОГОВОР_ЭТП_ГПБ__ТН_УПД__ТИПОВОЙ_МТР_01.10.2021_без_п.3.4_и_прил__3_и_4___10.6.doc

    Спецификация_ЭХЗ_ПЭН.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Контактный телефон

    +7 843 264-58-02

    Факс

    Адрес электронной почты

    m-vafin@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вафин Марат Наилевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для ЭХЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 09:00 GMT +307.12.2021 09:0007.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251942Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для ЭХЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, РФ, РТ, г.Казань, ул.Сибирский тракт, 2-ой переезд (заезд со стороны ул. 1-ая Вольская), ООО "Газпром трансгаз Казань", склад №3. Номера телефонов для оформления пропуска на въезд: 8(843)288-23-38, 288-23-96, 288-23-16, 288-23-30.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата согласно п.6.1 проекта договора. Стоимость доставки включена в стоимость МТР, поставка всего объема в кратчайшие сроки силами Поставщика за счет Поставщика на склад Покупателя в г.Казани.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект ЗИП для блока телеметрии МКСОВ-ТМ ООО "ТЕХОХРАНА" ДЕВТ.425823.001 ТУ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Тигель-форма многоразовая МТФ-НГК для термитной приварки ТУ 1793-006-43750384-2006"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Спички термитные НГК 20ШТ ТУ 1793-011-43750384-2003"

    Кол-во: 708.000

    "Позиция 4"

    "Смесь термитная медная НГК ТУ 1793-001-43750384-2006"

    Кол-во: 20.700

    "Позиция 5"

    "Кабель контрольный КВБбШвнг(А)-LS 4х1.5 1КВ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ АП50Б-3МТ-25А-10Iн-400AC-У3 25А AC 400В 3P У3"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ АП50Б-3МТ-63А-10Iн-400AC-2П-У3 63А AC 400В 3P У3"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ ВА47-29-1C16-УХЛ3-КЭАЗ 16А C 1P УХЛ3"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ ВА47-29-1C16-УХЛЗ-КЭАЗ 16А C 1P УХЛ3"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 10"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ ВА47-29-1C20-УХЛ3-КЭАЗ 20А C 1P УХЛ3"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 11"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ ВА47-29-1C25-УХЛ3-КЭАЗ 25А C 1P УХЛ3"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 12"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ ВА47-29-1C32-УХЛ3-КЭАЗ 32А C 1P УХЛ3"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ ВА47-29-2C16-УХЛ3-КЭАЗ 16А C 2P УХЛ3"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ ВА47-29-2C20-УХЛ3-КЭАЗ 20А C 2P УХЛ3"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ ВА47-29-2C25-УХЛ3-КЭАЗ 25А C 2P УХЛ3"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 16"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ ВА47-29-3C20-УХЛ3-КЭАЗ 20А C 3P УХЛ3"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 17"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ ВА47-29-3C25-УХЛ3-КЭАЗ 25А C 3P УХЛ3"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ ВА47-29-3C32-УХЛЗ-КЭАЗ 32А C 3P УХЛ3"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ ВА47-29-3C40-УХЛ3-КЭАЗ 40А C 3P УХЛ3"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 20"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ ВА47-29-3C50-УХЛ3-КЭАЗ 50А C 3P УХЛ3"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ ВА47-29-3C63-УХЛ3-КЭАЗ 63А C 3P УХЛ3"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 22"

    "Выключатель дифференциальный (УЗО) КЭАЗ ВД1-63-2216-AC-УХЛ4 2 16А AC"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 23"

    "Выключатель дифференциальный (УЗО) КЭАЗ ВД1-63-2232-AC-УХЛ4 2 32А AC"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 24"

    "Фотореле Меандр ФР-2М AC 230В"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 25"

    "Щит осветительный IEK ОЩВ-12 IP31 220В 16/63А сталь 410х210х120ММ MSM10-3N-12-31"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 26"

    "Столбик замерный кабельный МАЯК.000.000.12 75х5.3х2000ММ металл с табличкой 300х400ММ"

    Кол-во: 354.000

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