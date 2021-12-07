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    Главная / Торги / Оказание услуг по оценке рыночной стоимости автотранспортных средств принадлежащих ФГУП "НПО "Техномаш"

    Оказание услуг по оценке рыночной стоимости автотранспортных средств принадлежащих ФГУП "НПО "Техномаш"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251940Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251940

    Наименование закупки

    Оказание услуг по оценке рыночной стоимости автотранспортных средств принадлежащих ФГУП "НПО "Техномаш"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 15:10

    Документация процедуры

    doc20211202201002.pdf

    doc20211202201040.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЕХНОМАШ"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПО "ТЕХНОМАШ"

    Юридический адрес

    127018, Г МОСКВА, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40,

    Почтовый адрес

    127018, Г МОСКВА77, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40

    Контактный телефон

    +7 495 689-96-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    taktashev@tmnpo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Такташев Руслан Рашитович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по оценке рыночной стоимости автотранспортных средств принадлежащих ФГУП "НПО "Техномаш"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 10:00 GMT +307.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251940Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по оценке рыночной стоимости автотранспортных средств принадлежащих ФГУП "НПО "Техномаш"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, 40Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    на территории заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПО "ТЕХНОМАШ"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПО "ТЕХНОМАШ"

    Адрес местонахождения

    127018, Г МОСКВА, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40,

    127018, Г МОСКВА77, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по оценке рыночной стоимости автотранспортных средств принадлежащих ФГУП "НПО "Техномаш""

    Кол-во: 1.000

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