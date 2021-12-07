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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости автотранспортных средств принадлежащих ФГУП "НПО "Техномаш"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 15:10
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127018, Г МОСКВА, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40,
Почтовый адрес
127018, Г МОСКВА77, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40
Контактный телефон
+7 495 689-96-00
Факс
Адрес электронной почты
taktashev@tmnpo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Такташев Руслан Рашитович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости автотранспортных средств принадлежащих ФГУП "НПО "Техномаш"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2021 10:00 GMT +307.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251940Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости автотранспортных средств принадлежащих ФГУП "НПО "Техномаш"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, 40Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
на территории заказчика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ФГУП "НПО "ТЕХНОМАШ"
Все закупки и тендеры ФГУП "НПО "ТЕХНОМАШ"
Адрес местонахождения
127018, Г МОСКВА, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40,
127018, Г МОСКВА77, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40
Кол-во: 1.000
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