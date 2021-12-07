Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течении 5 (пяти дней) с момента подписания Товарной накладной обеими сторонами на основании выставленного счета.Доставка осуществляется до склада Покупателя по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3, в течение 1 дня после подачи заявки.