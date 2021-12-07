Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка светотехнической продукции

    Поставка светотехнической продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 09:0007.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251923Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251923

    Наименование закупки

    Поставка светотехнической продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 15:02

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ЭТП_ГПБ__ТН_УПД__ТИПОВОЙ_МТР_01.10.2021_без_п.3.4_и_прил__3_и_4___10.6.doc

    Спецификация_свет_ПЭН.xlsx

    Карта_партнера_ООО_Газпром_трансгаз_Казань_с_нов.печатью.pdf

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    Перечень_сведений__документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Контактный телефон

    +7 843 264-58-02

    Факс

    Адрес электронной почты

    m-vafin@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вафин Марат Наилевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка светотехнической продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 09:00 GMT +307.12.2021 09:0007.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251923Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка светотехнической продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, РФ, РТ, г.Казань, ул.Сибирский тракт, 2-ой переезд (заезд со стороны ул. 1-ая Вольская), ООО "Газпром трансгаз Казань", склад №3. Номера телефонов для оформления пропуска на въезд: 8(843)288-23-38, 288-23-96, 288-23-16, 288-23-30.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата согласно п.6.1 проекта договора. Стоимость доставки включена в стоимость МТР, поставка всего объема в кратчайшие сроки силами Поставщика за счет Поставщика на склад Покупателя в г.Казани.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампа светодиодная LED IEK 11ВТ 175-250В 990ЛМ 2700-3300К одноцокольная E27 А60 110ММ 60ММ белый белый LLE-A60-11-230-30-E27"

    Кол-во: 51.000

    "Позиция 2"

    "Лампа светодиодная LED Онлайт OLL-G-T8-9-230-6.5K-G13 9ВТ 176-264В 800ЛМ 6500К двухцокольная G13 T8 604ММ 29ММ белый белый 61938"

    Кол-во: 4916.000

    "Позиция 3"

    "Лампа светодиодная LED Онлайт OLL-G-T8-18-230-4K-G13 18ВТ 176-264В 1600ЛМ 4000К двухцокольная G13 T8 1214ММ 29ММ белый белый 61939"

    Кол-во: 467.000

    "Позиция 4"

    "Фонарь-фара аккумуляторный взрывозащищенный ФР-ВС М Экотон-5 светодиодный в комплекте с ЗУ IP54 УХЛ 1 1.5ВТ 2ExemllT5X черный ударопрочный пластик 85х125х140ММ -20...+45 0.4КГ ООО "ПКФ "ЭКОТОН" Россия"

    Кол-во: 56.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 78219
    Лампы индикаторыне Marl (Черский, 16)
    Лампы индикаторыне Marl (Черский, 16)
    78219
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    220 567
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Ценовой запрос № 80178
    ТГСтаврополь Поставка фонарей ручных (20199845)
    ТГСтаврополь Поставка фонарей ручных (20199845)
    80178
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    290 254
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 81885
    Поставка МТР (Фонарь-фара взрывозащищенный ручной ФР-ВС ЭКОТОН-3 ООО "ПКФ ЭКОТОН" Москва ТУ 3468-004-53118635-2008) для нужд ф-ла УМТСиК
    Поставка МТР (Фонарь-фара взрывозащищенный ручной ФР-ВС ЭКОТОН-3 ООО "ПКФ ЭКОТОН" Москва ТУ...
    81885
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    491 559
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить