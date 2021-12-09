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    Главная / Торги / Поставка дверных блоков

    Поставка дверных блоков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251920Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251920

    Наименование закупки

    Поставка дверных блоков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 15:01

    Документация процедуры

    Техническое_задание.doc

    КИМ___проект_договора__поставка_МТР_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-оздоровительный комплекс Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Юридический адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Почтовый адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Контактный телефон

    +7 86133 2-61-84

    Факс

    Адрес электронной почты

    n.v.radchenko@lokvityaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Радченко Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка дверных блоков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 09:00 GMT +309.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251920Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дверных блоков

    Начальная цена

    1 199 280,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д.20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем документа о приемке поставленного товара по договору (отдельному этапу по договору) для Контрагентов, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в остальных случаях в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Товарных накладных/УПД. Цена договора является твердой и включает в себя компенсацию издержек Поставщика, погрузку, разгрузку, маркировки, налоги, сборы и иные затраты Поставщика. Доставка (транспортировка) Товара включена в его цену, производится транспортом и силами Поставщика. Товар поставляется Покупателю по Заявке в течение 30 календарных дней в период действия настоящего договора. Срок действия договора: с момента подписания по 31.03.2022 г.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЛОК Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Адрес местонахождения

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дверь межкомнатная глухая МДФ 5.5ММ, ДСП-рейка 16х28ММ, покрытие CPL(Slotex) 0.2ММ 1023/6 светло-бирюзовый 1920х780ММ замок врезной KABA GEGE 170 PZ, ручка Apecs H-0203 INOX, накладка Apecs DP-C-20 INOX, цилиндровый механизм ключ-завертка AVERS 60-CR, петля накладная Avers 100х63х2.5 хром 3ШТ ООО "РЕДФОРТ""

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Блок дверной глухой МДФ голубой 1040/6 1920х780х5.5ММ покрытие полотно CPL(Slotex) 0.5ММ, заполнение рейка ДСП 16х28ММ, с шагом 5СМ, кромка ПВХ 2ММ, по периметру полотна, коробка дверная комбинированная 70х35ММ, с уплотнителем покрытие CPL(Slotex) 0.2ММ, добор МДФ 10СМ, покрытие CPL(Slotex) 0.2ММ, замок врезной KABA GEGE 170 PZ, ручка Apecs H-0203 INOX, накладка Apecs DP-C-20 INOX, цилиндровый механизм ключ-завертка AVERS 60-CR, петля накладная Avers 100х63х2.5 хром 3ШТ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Блок дверной глухой МДФ серый 1920х780х5.5ММ покрытие полотно CPL(Slotex) 0.5ММ, заполнение рейка ДСП 16х28ММ, с шагом 5СМ, кромка ПВХ 2ММ, по периметру полотна, коробка дверная комбинированная 70х35ММ, с уплотнителем покрытие CPL(Slotex) 0.2ММ, добор МДФ 10СМ, покрытие CPL(Slotex) 0.2ММ, замок врезной KABA GEGE 170 PZ, ручка Apecs H-0203 INOX, накладка Apecs DP-C-20 INOX, цилиндровый механизм ключ-завертка AVERS 60-CR, петля накладная Avers 100х63х2.5 хром 3ШТ"

    Кол-во: 18.000

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