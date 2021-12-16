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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка Ford Transit пассажирский
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 15:07
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
Почтовый адрес
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Контактный телефон
+7 495 775-20-10 доб. 17310
Факс
Адрес электронной почты
Mikhail.Kichik@vnukovo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кичик Михаил Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Ford Transit пассажирский
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
16.12.2021 17:00 GMT +316.12.2021 17:0016.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251918Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Ford Transit пассажирский
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, Москва, Заводское шоссе дом 9Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка силами и за счёт поставщика, оплата осуществляется в течение 5 календарных дней после подписания акта приема-передачи.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Кол-во: 1.000
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