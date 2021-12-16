Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка Ford Transit пассажирский

    Поставка Ford Transit пассажирский

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 17:0016.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251918Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251918

    Наименование закупки

    Поставка Ford Transit пассажирский

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 15:07

    Документация процедуры

    ТЗ_FORD_Транзит.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 775-20-10 доб. 17310

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mikhail.Kichik@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кичик Михаил Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка Ford Transit пассажирский

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.12.2021 17:00 GMT +316.12.2021 17:0016.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251918Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Ford Transit пассажирский

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Москва, Заводское шоссе дом 9Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка силами и за счёт поставщика, оплата осуществляется в течение 5 календарных дней после подписания акта приема-передачи.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка Ford Transit"

    Кол-во: 1.000

    Позвонить