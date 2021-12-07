Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка материально-технических ресуров для строительства объекта «Опорная база и ВЖК, этап 1.1.3» (код объекта 051-2000860.0142), входящего в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код стройки 051-2000860)

    Поставка материально-технических ресуров для строительства объекта «Опорная база и ВЖК, этап 1.1.3» (код объекта 051-2000860.0142), входящего в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код стройки 051-2000860)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 09:0007.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251917Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251917

    Наименование закупки

    Поставка материально-технических ресуров для строительства объекта «Опорная база и ВЖК, этап 1.1.3» (код объекта 051-2000860.0142), входящего в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код стройки 051-2000860)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 14:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Контактный телефон

    +7 812 455-17-00

    Факс

    +7 812 612-86-01

    Адрес электронной почты

    skorablev@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кораблев Сергей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материально-технических ресуров для строительства объекта «Опорная база и ВЖК, этап 1.1.3» (код объекта 051-2000860.0142), входящего в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код стройки 051-2000860)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 09:00 GMT +307.12.2021 09:0007.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251917Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материально-технических ресуров для строительства объекта «Опорная база и ВЖК, этап 1.1.3» (код объекта 051-2000860.0142), входящего в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код стройки 051-2000860)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 136 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 рабочих дней с даты подписания ТОРГ-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прибор приемно-контрольный С2000-4 АЦДР.425513.008 ПС 4 шлейфа 12/24В 157х107х36ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Блок сигнально-пусковой релейный Болид С2000-СП1 4 12-24В RS-485 -30...+55ГРАД ЦЕЛЬС IP40 157х107х36ММ АЦДР 425412.001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Делитель вставка сменный Planar SDu-20 ТУ 6600-002-21477812-2016"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Передатчик оптический Планар SOT-03 1310-FA-05-00-01 47-862МЕГАГЦ 1310НМ 482.6х162х44ММ ТУ 6600-003-21477812-2013"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Приемник оптический Планар SDO3000 мод. 3001 48-862МЕГАГЦ -20 ...+50ГРАД ЦЕЛЬС 165х155х60ММ ТУ 6600-002-21477812-2016"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 264811
    Поставка оборудования АТС, комплектующих и запасных частей (УСЛ 060)
    Поставка оборудования АТС, комплектующих и запасных частей (УСЛ 060)
    264811
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 264822
    Поставка систем передачи данных, комплектующих и запасных частей (УСЛ 068)
    Поставка систем передачи данных, комплектующих и запасных частей (УСЛ 068)
    264822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"
    Ценовой запрос № 78084
    аппарат факсимильный
    аппарат факсимильный
    78084
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 08:30(GMT+03:00)
    6 417
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО Газпром экспо
    Ценовой запрос № 80744
    Поставка телефонов Panasonic
    Поставка телефонов Panasonic
    80744
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    23 560
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Ценовой запрос № 81922
    Поставка модемов
    Поставка модемов
    81922
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    153 620
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"
    Ценовой запрос № 83596
    аппарат факсимильный
    аппарат факсимильный
    83596
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    10 161
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Ценовой запрос № 83961
    ТГСтаврополь Поставка Смартфонов RugGear RG740 (20200593)
    ТГСтаврополь Поставка Смартфонов RugGear RG740 (20200593)
    83961
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2019 09:00(GMT+03:00)
    84 999
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 84460
    Закупка ноутбука, факса, монитора для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ". 29
    Закупка ноутбука, факса, монитора для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ". 29
    84460
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    58 638
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить