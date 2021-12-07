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Наименование закупки
Поставка материально-технических ресуров для строительства объекта «Опорная база и ВЖК, этап 1.1.3» (код объекта 051-2000860.0142), входящего в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код стройки 051-2000860)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 14:48
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 612-86-01
Адрес электронной почты
skorablev@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кораблев Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материально-технических ресуров для строительства объекта «Опорная база и ВЖК, этап 1.1.3» (код объекта 051-2000860.0142), входящего в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код стройки 051-2000860)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2021 09:00 GMT +307.12.2021 09:0007.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251917Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материально-технических ресуров для строительства объекта «Опорная база и ВЖК, этап 1.1.3» (код объекта 051-2000860.0142), входящего в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код стройки 051-2000860)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Иркутская область, 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 136 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 15 рабочих дней с даты подписания ТОРГ-12
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром инвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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