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    Главная / Торги / Комплектующие и запасные части для компьютеров (Челябинск)

    Комплектующие и запасные части для компьютеров (Челябинск)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2021 18:0003.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251914Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251914

    Наименование закупки

    Комплектующие и запасные части для компьютеров (Челябинск)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 14:30

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    13.10.2021_О_поставках_на_склад_Поставщикам2.pdf

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 991 35-91569

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    nadezhda.trush@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Труш Надежда Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Комплектующие и запасные части для компьютеров (Челябинск)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.12.2021 18:00 GMT +303.12.2021 18:0003.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251914Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплектующие и запасные части для компьютеров (Челябинск)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 43АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Док-станция DEXP DEXP HA131 для чтения, копирования, записи информации на жесткий диск USB 3.0"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Аккумулятор для ноутбука TopOn TOP-G60 ноутбук Lenovo Z570 4800мА·ч 10.8В"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Блок питания для ноутбука Питатель AD-082 ноутбук Lenovo 65Вт 110...240В 20В 3.25А 5.5x2.5"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Гарнитура телефонная проводная Logitech Stereo Headset 960 981-000100 USB"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Накопитель твердотельный SSD Smartbuy Splash SBSSD-256GT-MX902-25S3 2.5" SATA 256Гбайт"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Вентилятор Deepcool GAMMA ARCHER PRO DP-MCAC-ACP процессор 124x121x66мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Вентилятор Intel E41759 005-12603 процессора 88x45x88мм"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Корпус системного блока Foxline FL-628 FL-628-FZ450R-U32 173x365x368мм"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Плата материнская Gigabyte H410M S2H LGA1200 DDR4 2 слота 64Гбайт"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Клавиатура компьютерная Logitech K120 USB проводная"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 11"

    "Мышь компьютерная Logitech B100 USB 800точек/дюйм оптическая, светодиодная проводная"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 12"

    "Модуль оперативной памяти Kingston KVR1333D3N9/8G DIMM 8Гбайт DDR3 1333МГц"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 13"

    "Модуль оперативной памяти AMD R748G2400U2S-UO DIMM 8Гбайт DDR4 2400МГц"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Процессор Intel Pentium Gold G6405 LGA 1200 4.1ГГц"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Блок питания для ноутбука Pitatel AD-035 Dell Latitude 3400 65Вт 110...240В 19.5В 3.34А"

    Кол-во: 3.000

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