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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка телефонных аппаратов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 14:25
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-35-02
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
l_umts@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жаринов Андрей Петрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка телефонных аппаратов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2021 04:30 GMT +307.12.2021 04:3007.12.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251906Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка телефонных аппаратов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, УМТСиК ООО "Газпром добыча Оренбург" / 460027, Оренбургская область, город Оренбург, улица Донгузская, 34 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка продукции до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика и входит в стоимость продукции. Оплата поставленной продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Кол-во: 405.000
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