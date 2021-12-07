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    Главная / Торги / Поставка телефонных аппаратов

    Поставка телефонных аппаратов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 04:3007.12.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251906Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251906

    Наименование закупки

    Поставка телефонных аппаратов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 14:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-35-02

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    l_umts@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жаринов Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка телефонных аппаратов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 04:30 GMT +307.12.2021 04:3007.12.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251906Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка телефонных аппаратов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО "Газпром добыча Оренбург" / 460027, Оренбургская область, город Оренбург, улица Донгузская, 34 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка продукции до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика и входит в стоимость продукции. Оплата поставленной продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Телефон Телта 214-8 кнопочный настольный DECT Caller ID/АОН РГ2.184.162 ТУ"

    Кол-во: 405.000

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