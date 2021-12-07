Поставка кабелей,шпаклевки, клея, кабелей,электродов,смазки

"Позиция 4" "Клей эпоксидный ЭДП универсальный для склеивания металлов и их сплавов, древесины, керамики, фарфора, стекла, декоративно-облицовочных и других материалов, а также для заделки пор, трещин, раковин при ремонте домашнего инвентаря и автомобилей. ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" Россия ТУ 2385-090-07510508-2008"

Кол-во: 3.000