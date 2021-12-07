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    Главная / Торги / Поставка кабелей,шпаклевки, клея, кабелей,электродов,смазки

    Поставка кабелей,шпаклевки, клея, кабелей,электродов,смазки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 09:0007.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251905Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251905

    Наименование закупки

    Поставка кабелей,шпаклевки, клея, кабелей,электродов,смазки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 14:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кабелей,шпаклевки, клея, кабелей,электродов,смазки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 09:00 GMT +307.12.2021 09:0007.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251905Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабелей,шпаклевки, клея, кабелей,электродов,смазки

    Начальная цена

    604 844,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки. Доставка осуществляется до склада Покупателя по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3, в течении одного дня с момента получения заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Покрытие ковровое искусственная трава Ковротекс 4х3М 40ММ 42ММ зеленое полипропилен/полиэстер 101004569 Россия"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 2"

    "Крошка мраморная 5-10ММ белая мешок 10Л; ДМ³ ООО "Уралстрой""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Шпатлевка финишная Knauf Rotband 25КГ 13042904"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Клей эпоксидный ЭДП универсальный для склеивания металлов и их сплавов, древесины, керамики, фарфора, стекла, декоративно-облицовочных и других материалов, а также для заделки пор, трещин, раковин при ремонте домашнего инвентаря и автомобилей. ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" Россия ТУ 2385-090-07510508-2008"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Средство для прочистки труб Bagi Потхан гранулы 600Г"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Прожектор светодиодный IEK СДО 02-10 IP65 серый"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 7"

    "Коробка распаечная 67040 IP54 85х85х40ММ о/у"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Труба гофрированная гибкая DKC 32ММ ПНД с протяжкой оранжевая IP55"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 9"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1.5ММ2 ок(N, PE) 0.66КВ 100М Кавказкабель 020002301"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 10"

    "Шпатлевка финишная Weber Vetonit KR белая 20КГ"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 11"

    "Краска акриловая Tikkurila Luja 7 база А белая матовая 3.645КГ 2.7Л для наружных работ по дереву 45951682 Финляндия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 12"

    "Валик малярный меховой 180ММ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 13"

    "Насадка на валик шубка Paritet Instrument нейлон 100ММ RPA12-100/8"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 14"

    "Цемент ПЦ М 500"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Смесь бетонная БСГ М300 В22.5 П1 F50 W2 ГОСТ 7473-94"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Краска водоэмульсионная колерованная Dufa Schimmelshulz розовая полуматовая 10Л для внутренних работ"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 17"

    "Клей секундный Момент Супер 3Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Лейка для душа"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Электрод сварочный LB-52U 2.6ММ ГОСТ 9466, ГОСТ 9467"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Электрод сварочный Kobelco LB-52U 3.2ММ 400ММ Япония"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Смазка универсальная жидкость WD-40 химия для кузова, салона, двигателя баллончик 200 70360351 Литва"

    Кол-во: 1.000

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