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    Главная / Торги / Поставка ЛКМ для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Поставка ЛКМ для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 09:0007.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251902Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251902

    Наименование закупки

    Поставка ЛКМ для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 14:17

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36982

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    sershova@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ершова Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ЛКМ для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 09:00 GMT +307.12.2021 09:0007.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251902Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ЛКМ для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    1 043 781,08

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625047, Тюмень г., 5 км Старого Тобольского тракта, дом 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 30 календарных дней (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней) после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эмаль акриловая полиуретановая Procoat AP 259 SC 26.4КГ 18.13Л RAL 5015 небесно-синий"

    Кол-во: 253.820

    "Позиция 2"

    "Эмаль акриловая полиуретановая Procoat AP 259 SC 23.71КГ 16.82Л RAL 7004 сигнальный серый"

    Кол-во: 437.320

    "Позиция 3"

    "Эмаль акриловая полиуретановая Procoat AP 259 SC 26.32КГ 17.88Л RAL 8002 сигнальный коричневый"

    Кол-во: 178.800

    "Позиция 4"

    "Отвердитель Hardener PU 259 к Procoat AP 259 SC 2.278КГ 2.14Л"

    Кол-во: 107.000

    "Позиция 5"

    "Разбавитель универсальный Procore Universal Thinner"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 6"

    "Обезжириватель Procore Degreaser 25 PS 651"

    Кол-во: 250.000

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