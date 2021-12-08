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    Главная / Торги / Металлопрокат

    Металлопрокат

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 18:0008.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251901Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251901

    Наименование закупки

    Металлопрокат

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 14:22

    Документация процедуры

    Исх._от_30.11.2021__2338_О_предоставлении_информации.pdf

    ТЗ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Юридический адрес

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Почтовый адрес

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Контактный телефон

    +7 495 660-14-40

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Fomina.IS@ukvz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фомина Ирина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Металлопрокат

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.12.2021 18:00 GMT +308.12.2021 18:0008.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251901Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлопрокат

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, 456040, Челябинская обл., г. Усть-Катав, ул. Заводская, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс 10% от партии товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО УКВЗ
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Адрес местонахождения

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Наименование заказчика

    АО УКВЗ
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Адрес местонахождения

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Металлопрокат"

    Кол-во: 2217.390

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