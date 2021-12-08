www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Металлопрокат
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 14:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Почтовый адрес
121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Контактный телефон
+7 495 660-14-40
Факс
--
Адрес электронной почты
Fomina.IS@ukvz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фомина Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Металлопрокат
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.12.2021 18:00 GMT +308.12.2021 18:0008.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251901Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Металлопрокат
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Челябинская область, 456040, Челябинская обл., г. Усть-Катав, ул. Заводская, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Аванс 10% от партии товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Кол-во: 2217.390
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