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    Главная / Торги / Листы ДПРНМ М1 ГОСТ 1173-2006 в количестве 360 кг

    Листы ДПРНМ М1 ГОСТ 1173-2006 в количестве 360 кг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2021 13:0003.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251892Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251892

    Наименование закупки

    Листы ДПРНМ М1 ГОСТ 1173-2006 в количестве 360 кг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 13:52

    Документация процедуры

    ЦЗ_468.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-59-12

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki-bkz@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Девятов Альберт Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Листы ДПРНМ М1 ГОСТ 1173-2006 в количестве 360 кг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.12.2021 13:00 GMT +303.12.2021 13:0003.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251892Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Листы ДПРНМ М1 ГОСТ 1173-2006 в количестве 360 кг

    Начальная цена

    321 598,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка товара осуществляется за счет Поставщика, постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист ДПРНМ М1 4х600х1500 М1 ГОСТ1173-2006"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 2"

    "Лист ДПРНМ М1 6х600х1500 М1 ГОСТ1173-2006"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Лист ДПРНМ М1 8х600х1500 М1 ГОСТ1173-2006"

    Кол-во: 130.000

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