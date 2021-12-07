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    Главная / Торги / Поставка рекламно-информационного материала для нужд ООО "Молния Ямал"

    Поставка рекламно-информационного материала для нужд ООО "Молния Ямал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 08:0007.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251889Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251889

    Наименование закупки

    Поставка рекламно-информационного материала для нужд ООО "Молния Ямал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 14:14

    Документация процедуры

    Квалификационные_требования.docx

    заказ_на_поставку.xlsx

    Проект_договора.docx

    Приложение__1_Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котлов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка рекламно-информационного материала для нужд ООО "Молния Ямал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 08:00 GMT +307.12.2021 08:0007.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251889Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка рекламно-информационного материала для нужд ООО "Молния Ямал"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг ООО "Молния Ямал"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Открытка корпоративная с фирменной символикой бумага мелованная 200х100ММ 4+4 индивидуальный дизайн, офсетный лак"

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 2"

    "Папка деловая А4 530х380ММ картон мелованный 300Г/КВ.М 4+0, ламинация 1+0 глянец, вырубка , фальцовка - три сгиба"

    Кол-во: 4800.000

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