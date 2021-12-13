Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка бумаги для аппаратов и приборов ККМ для нужд филиала Ямальское УООП ООО «Газпром питание»

    Поставка бумаги для аппаратов и приборов ККМ для нужд филиала Ямальское УООП ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251884Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251884

    Наименование закупки

    Поставка бумаги для аппаратов и приборов ККМ для нужд филиала Ямальское УООП ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 08:46

    Документация процедуры

    Задание_заказчика_моющие.xlsx

    Договор.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 34949 3-95-59 доб. 211

    Факс

    Адрес электронной почты

    yurist.nugt@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Тамара Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бумаги для аппаратов и приборов ККМ для нужд филиала Ямальское УООП ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 09:00 GMT +313.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251884Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги для аппаратов и приборов ККМ для нужд филиала Ямальское УООП ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    539 896,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629306, ЯНАО, г.Новый Уренгой, продовольственный складРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    4.1. Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или товарных накладных с учетом всех расхождений (п. 3.12.) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: Если на момент заключения настоящего Договора Поставщик по действующему законодательству относится к субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП), то срок оплаты товара не может превышать 15 (Пятнадцать) рабочих дней от даты его приемки. Для подтверждения своего статуса, Поставщик при заключении Договора предоставляет Покупателю актуальные сведения из Единого Реестра СМСП. В случае утраты Поставщиком статуса СМСП в процессе исполнения Договора, применяются общие правила оплаты – в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента чековая термохимическая 80х80ММ"

    Кол-во: 3964.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБПОУ НГК
    Ценовой запрос № 265061
    Поставка хозяйственных товаров в общежитие
    Поставка хозяйственных товаров в общежитие
    265061
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    49 911
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 264705
    Поставка информационных стендов, плакатов, табличек, знаков (УСЛ 022)
    Поставка информационных стендов, плакатов, табличек, знаков (УСЛ 022)
    264705
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
    Ценовой запрос № 76661
    Поставка знаков безопасности
    Поставка знаков безопасности
    76661
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 13:00(GMT+03:00)
    411 604
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Ценовой запрос № 76754
    Предупреждающие таблички
    Предупреждающие таблички
    76754
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    7 733
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Ценовой запрос № 80903
    ЦЗ/КС/14/26.12.2018 Поставка информационных табличек и знаков безопасности для нужд Приводинского ЛПУ МГ
    ЦЗ/КС/14/26.12.2018 Поставка информационных табличек и знаков безопасности для нужд...
    80903
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    244 713
    Лоты:
    1
    Регион:
    Архангельская область
    ООО "Газпромтранс"
    Ценовой запрос № 82568
    Поставка знаков опасности и ООН для Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"
    Поставка знаков опасности и ООН для Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"
    82568
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    2 542 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ООО "Газпромтранс"
    Ценовой запрос № 82658
    Поставка знаков опасности и ООН для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"
    Поставка знаков опасности и ООН для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"
    82658
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    1 830 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ООО "Газпромтранс"
    Ценовой запрос № 82697
    Поставка знаков опасности и ООН для Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"
    Поставка знаков опасности и ООН для Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"
    82697
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    305 100
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить