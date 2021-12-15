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Наименование закупки
Оказание услуг по стирке и химической чистке специальной одежды для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" филиал Инженерно-технический центр
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 15:09
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Горянин Владимир Витальевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по стирке и химической чистке специальной одежды для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" филиал Инженерно-технический центр
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
15.12.2021 15:00 GMT +315.12.2021 15:0015.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251881Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по стирке и химической чистке специальной одежды для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" филиал Инженерно-технический центр
Начальная цена
81 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область, 620138, Свердловская область, Г.О. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, тракт Дублер Сибирского тракта, строение 82/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 45 (сорока пяти) календарных дней (15 рабочих дней - в случае СМСП) с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Кол-во: 750.000
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