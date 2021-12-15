"Позиция 1" "Стирка и химчистка спецодежды с разной степенью промышленных загрязнений с сохранением ее защитных свойств согласно инструкциям по эксплуатации каждого вида спецодежды, мягкой маркировке и символам по уходу (ГОСТ Р ИСО 3758-99, ГОСТ 25652-83, ГОСТ 16958-71)"

Кол-во: 750.000