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    Главная / Торги / Поставка нагревательных ковриков

    Поставка нагревательных ковриков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 05:0009.12.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251869Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251869

    Наименование закупки

    Поставка нагревательных ковриков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 12:09

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-35-02

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    l_umts@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жаринов Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка нагревательных ковриков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 05:00 GMT +309.12.2021 05:0009.12.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251869Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка нагревательных ковриков

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО «Газпром добыча Оренбург», 460027, область Оренбургская, город Оренбург, улица Донгузская, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка продукции до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика и входит в стоимость продукции. Оплата поставленной продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование специальное для термической обработки Коврик гибкий нагревательный 280х190 мм с разъёмами Dinse 2,7 кВт, 60 В, 1050 град. С, КГН"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 2"

    "Оборудование специальное для термической обработки Коврик гибкий нагревательный 305х170 мм с разъёмами Dinse 2,7 кВт, 60 В, 1050 град. С, КГН"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 3"

    "Оборудование специальное для термической обработки Коврик гибкий нагревательный 380х150 мм 2,7 кВт, 60 В, 1050 град. С, КГН"

    Кол-во: 46.000

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