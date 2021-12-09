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    Главная / Торги / Поставка направляющей панели, рычага тормоза, сальников, датчика давления масла, втулок

    Поставка направляющей панели, рычага тормоза, сальников, датчика давления масла, втулок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251864Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251864

    Наименование закупки

    Поставка направляющей панели, рычага тормоза, сальников, датчика давления масла, втулок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 09:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка направляющей панели, рычага тормоза, сальников, датчика давления масла, втулок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 09:00 GMT +309.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251864Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка направляющей панели, рычага тормоза, сальников, датчика давления масла, втулок

    Начальная цена

    161 550,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки. Доставка осуществляется до склада Покупателя по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3, в течении одного дня с момента получения заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Направляющая заднего бампера левая GM 96617611"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Рычаг регулировочный тормоза средний правый с кронштейном MEI 79364 КАМАЗ-6520"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Рычаг регулировочный тормоза средний левый с кронштейном MEI 79365 КАМАЗ-6520"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Фонарь задний правый внешний Api DW17025001R00"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Сальник ступицы задней Autocomponent 45104-3104001-91 КАМАЗ Евро-2 140х170х17ММ с обоймой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Сальник ступицы задней наружний Vitocom 53205-3104040-10 КАМАЗ 85х137.5х16.8ММ фторкаучук"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Провод соединительная перемычка АКБ 53203724096 МАЗ 1000ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Датчик давления масла Автоприбор ГАЗ, ПАЗ, ЗИЛ-431610 MM3583829010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Крышка ремня ГРМ 4260B60160 Toyota"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Термостат Gates Chevrolet Cruze TH04282G1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Сверло по металлу спиральное удлиненное Vertextools 4ММ 300ММ цилиндрический хвостовик HSS 4-300"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Соединитель трубок прямой PG0406 МАЗ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Прокладка двигателя Вати 405243906022 двигатель 40524 Евро-3 полный комплект"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Палец рулевой тяги 43703003065TM МАЗ-4370"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Перчатки защитные универсальные Люкс 2 хлопок 100% с двойной латексной заливкой"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Штуцер прокачной тормозной магистрали Quick Brake 0039"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Щетка стеклоочистителя Bosch Aerotwin Retro 3397118912 650/450ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Жидкость гидравлическая Power Steering Fluid Mercedes 1Л ГУР желтая A000989880310"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Масло дизельное полусинтетическое G-Energy G-Profi GT LA 10W40 CI-4 E7/E4 канистра 20Л 253131701"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Фильтр салона CA1114 Sakura Toyota"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Фильтр масляный Iveco 2995811 Iveco Daily, Fiat Ducato"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Фонарь боковой указателя поворота 141.3726 12В ПАЗ, ЛиАЗ, МАЗ, КамАЗ желтый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Фильтр масляный Cummins LF16015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Крючок предохранительный капота 3163-8406060 УАЗ Патриот в сборе"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Щетка стеклоочистителя AERO RH 8521242120 Lexus, Toyota RAV4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Щетка стеклоочистителя 8522250080 Toyota"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Втулка стабилизатора переднего Iveco Daily 93802248"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 28"

    "Опора шаровая передней подвески Iveco 504212584 20ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Детектор протечек Errecom Brilliant TR100301S1 250МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Повторитель указателя поворота боковой Евросвет EC170224"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Наконечник шаровый угловой Автопартнёр 1010 на трос КПП М10М10 1010"

    Кол-во: 2.000

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