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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
КАРТОН
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 12:47
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Фуркасовский, 6
Почтовый адрес
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул.Суворова, д.91
Контактный телефон
+7 863 210-05-02 доб. 3857
Факс
Адрес электронной почты
l.kostina@gge.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костина Лидия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
КАРТОН
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2021 11:00 GMT +307.12.2021 11:0007.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251860Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КАРТОН
Начальная цена
25 721,26
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ростовская область, 344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Суворова, дом 91Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной / универсального передаточного документа (УПД). Поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Все закупки и тендеры ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Фуркасовский, 6
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул.Суворова, д.91
Кол-во: 24.000
Кол-во: 10.000
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