Поставка барьеров искрозащитных для КР объектов ООО "Газпром трансгаз Саратов"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Условия поставки: Условия оплата и доставки в соответствии с Заданием Заказчика и проектом договора (приложения к ЦЗ). Своим ценовым предложением Поставщик должен подтвердить, что расчет выполнен с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов до склада Заказчика, согласно действующему законодательству РФ.