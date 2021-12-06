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    Главная / Торги / поставка плит ДСП

    поставка плит ДСП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 22:0006.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251856Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251856

    Наименование закупки

    поставка плит ДСП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 12:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-34-95

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    ontm@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Войнов Ростислав Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка плит ДСП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 22:00 GMT +306.12.2021 22:0006.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251856Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка плит ДСП

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО «Газпром добыча Оренбург», 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры. Доставка продукции до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика и входит в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита ДСП ламинированная бук бавария светлый 2750х1830х16ММ 1 группа"

    Кол-во: 1635.000

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    Прием заявок:
    12.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    3 275
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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