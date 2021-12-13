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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Выполнение работ по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, принадлежащих Заказчику
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 12:33
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
Почтовый адрес
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Контактный телефон
+7 495 436-27-19
Факс
Адрес электронной почты
Aleksandr.Kondratyev@vnukovo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондратьев Александр Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, принадлежащих Заказчику
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.12.2021 18:00 GMT +313.12.2021 18:0013.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251855Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, принадлежащих Заказчику
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, территория аэропорта «Внуково»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка силами и за счёт поставщика, оплата осуществляется в течение 15 рабочих дней в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205, в случае если контрагент является СМСП, в иных случаях срок оплаты в течение 30 календарных дней с даты поставки Товара / оказания услуг / выполнения работ, на основании надлежаще оформленного счета на оплату и подписанной Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ–12 / Акта сдачи-приемки услуг / Акта выполненных работ.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Наименование заказчика
АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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