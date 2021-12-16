www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Запррос КП на оказание услуг по организации деловых поездок работников
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.12.2021 12:38
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, УЛ НОВАЯ БАСМАННАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 9,
Почтовый адрес
Новая Басманная ул., д. 20, стр. 9, Москва, 107078
Контактный телефон
+7 499 263-98-32
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@cnirti.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андреев Григорий Иванович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запррос КП на оказание услуг по организации деловых поездок работников
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
16.12.2021 11:00 GMT +316.12.2021 11:0016.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251852Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запррос КП на оказание услуг по организации деловых поездок работников
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, улица Новая Басманная 20, стр.9Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг (УПД) и при наличии надлежаще оформленных счета на оплату и счета-фактуры (при необходимости).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
Все закупки и тендеры АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, УЛ НОВАЯ БАСМАННАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 9,
Новая Басманная ул., д. 20, стр. 9, Москва, 107078
Наименование заказчика
АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
Все закупки и тендеры АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, УЛ НОВАЯ БАСМАННАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 9,
Новая Басманная ул., д. 20, стр. 9, Москва, 107078
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.