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    Главная / Торги / Запррос КП на оказание услуг по организации деловых поездок работников

    Запррос КП на оказание услуг по организации деловых поездок работников

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 11:0016.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251852Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251852

    Наименование закупки

    Запррос КП на оказание услуг по организации деловых поездок работников

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 12:38

    Документация процедуры

    Перечень_услуг_по_организации_деловых_поездок.docx

    Запрос_КП__ГПБ__94_нмц_2021.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
    Все закупки и тендеры АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, УЛ НОВАЯ БАСМАННАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 9,

    Почтовый адрес

    Новая Басманная ул., д. 20, стр. 9, Москва, 107078

    Контактный телефон

    +7 499 263-98-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@cnirti.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреев Григорий Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запррос КП на оказание услуг по организации деловых поездок работников

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.12.2021 11:00 GMT +316.12.2021 11:0016.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251852Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запррос КП на оказание услуг по организации деловых поездок работников

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, улица Новая Басманная 20, стр.9Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг (УПД) и при наличии надлежаще оформленных счета на оплату и счета-фактуры (при необходимости).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
    Все закупки и тендеры АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, УЛ НОВАЯ БАСМАННАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 9,

    Новая Басманная ул., д. 20, стр. 9, Москва, 107078

    Наименование заказчика

    АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
    Все закупки и тендеры АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, УЛ НОВАЯ БАСМАННАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 9,

    Новая Басманная ул., д. 20, стр. 9, Москва, 107078

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос КП на оказание услуг по организации деловых поездок работников"

    Кол-во: 1.000

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