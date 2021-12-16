Запррос КП на оказание услуг по организации деловых поездок работников

Условия договора

Условия оплаты и доставки

в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг (УПД) и при наличии надлежаще оформленных счета на оплату и счета-фактуры (при необходимости).