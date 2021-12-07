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    Главная / Торги / Поставка электротехнических материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Поставка электротехнических материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 11:3007.12.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251851Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251851

    Наименование закупки

    Поставка электротехнических материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 13:05

    Документация процедуры

    Проект_Договора_рег.__.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Югорск
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-13-22

    Факс

    +7 34995 4-96-16

    Адрес электронной почты

    ekrivyh@ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кривых Евгений Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электротехнических материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 11:30 GMT +307.12.2021 11:3007.12.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251851Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнических материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Начальная цена

    383 290,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, г.Югорск, ул. Геологов, 15А, Тюменская обл., ХМАО-Югра, 628260Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.(Если счет-фактура не выставляется, то оплата осуществляется при наличии товарной накладной, счета на оплату).2. Продукция поставляется Покупателю автомобильным транспортом в ассортименте, в объемах и сроки, указанные в спецификации к настоящему договору.Транспортные расходы по доставке продукции автомобильным транспортом от склада Поставщика до пункта назначения включены в стоимость продукции. Право собственности на поставляемую продукцию переходит к покупателю с момента поступления продукции на склад Покупателя. Одновременно с доставкой товара Поставщик предоставляет транспортные накладные (Приложение № 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением правительства РФ 21.12.2020 г. № 2200) и товарно-транспортные накладные унифицированной формы 1-Т, без выставления Покупателю расходов по доставке груза.3. Отгрузочные реквизиты: ООО ""Газпром трансгаз Югорск"" / Югорское УМТСиК. 628260, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Геологов, 15 А. 4. Цена за единицу продукции включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе транспортные расходы до склада Покупателя.5. Гарантийные требования к продукции: Поставщик гарантирует, что вся поставляемая продукция, а также все элементы, детали и части, из которой она изготовлена, будет поставлена новой и ранее не бывшей в употреблении, не восстановленной, не контрафактной. Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции в течение срока, установленного для данной продукции соответствующим ГОСТом или ТУ, другими нормативными актами

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выключатель для скрытой установки одноклавишный Schneider Electric Прима С16-057 6А 250В IP20 белый S16-057-BI"

    Кол-во: 99.000

    "Позиция 2"

    "Выключатель для открытой установки одноклавишный Schneider Electric Рондо 6А 220В IP44 VA66-102B-BI"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 3"

    "Розетка скрытой проводки IEK Вега РС12-3-ВБ 16А 220В IP20 с заземлением 2 гнезда белый без шторок ERV21-K01-16-DM"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 4"

    "Розетка рамочная Legrand Cariva 16А 220В 2К+3 IP20 с заземлением 1 гнездо белый 695947"

    Кол-во: 97.000

    "Позиция 5"

    "Корпус металлический IEK ЩРн-48з-0 710х310х130ММ IP31 УХЛ3 MKM15-N-48-31-ZU"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 6"

    "Коробка распределительная открытой установки DKC 80х80х40ММ IP44 пластик 6 вводов 53700"

    Кол-во: 580.000

    "Позиция 7"

    "Прожектор симметричный Световые Технологии LEADER UMS 250H Grey Г/Л МГЛ 250ВТ Е40 230В 20000ЛМ IP65 УХЛ1 настенный 320х160х400ММ серый 1351000910"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 8"

    "Коробка монтажная установочная Schneider Electric Гипрок пластик IP30 65х45ММ"

    Кол-во: 264.000

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