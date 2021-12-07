Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка

    Поставка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 05:0007.12.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251850Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251850

    Наименование закупки

    Поставка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 12:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-99-64

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    agaev-ny@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Агаев Назыр Юсупбекович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мордовия Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 05:00 GMT +307.12.2021 05:0007.12.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251850Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мордовия Республика, г. Махачкала, туп. Хаджи Булача 3-й,13.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара по настоящему договору осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной и фактической поставки Товара при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шлак негранулированный классифицированный 0.5-3.0ММ МКР ТУ 23.99.19-008-82101794-2020"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Тигель-форма одноразовая РТФ-НГК-1 со шнуром замедленного горения ТУ 1793-005-43750384-2006"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Машина стирально-отжимная Вязьма ЛО-10 фронтальная 10КГ 790х810х1310ММ ЛО-10.22140 ТУ 4855-065-0239899-2005"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Биотуалет Тандем Компакт-М пластик 60Л 720х420х580ММ бежевый/серый ТУ 2293-002-56206334-2002"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 264003
    Поставка оборудования и расходных материалов для сан.узлов
    Поставка оборудования и расходных материалов для сан.узлов
    264003
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 263755
    Поставка сантехнических материалов (УСЛ 045)
    Поставка сантехнических материалов (УСЛ 045)
    263755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить