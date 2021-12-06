Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка изделий культурно-бытового назначения и художественных материалов

    Поставка изделий культурно-бытового назначения и художественных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 22:0006.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251844Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251844

    Наименование закупки

    Поставка изделий культурно-бытового назначения и художественных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 12:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    (3494) 92-73-03

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.verbitskiy@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербицкий Валерий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка изделий культурно-бытового назначения и художественных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 22:00 GMT +306.12.2021 22:0006.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251844Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий культурно-бытового назначения и художественных материалов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Автономный округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Договор заключается сторонами с помощью функционала ЭДО ЭТП ГПБ (https://edo.etpgpb.ru), подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц сторон договора. Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара для СМСП и в течении 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке для не СМСП. Стоимость доставки включена в цену продукции. При формировании ответа на ЦЗ необходимо вложить коммерческое предложение, указать производителя, стоимость, срока поставки. В случае указания аналогов поставить соответствующую отметку

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Игрушка ёлочная Шар Узор стекло 100ММ серебро 118-389 Китай"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Игрушка ёлочная Капля стекло 100ММ серебро 18-3049 Китай"

    Кол-во: 29.000

    "Позиция 3"

    "Ель искусственная декоративная золотой/бордовый 70СМ NBA20021"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Изделие новогоднее Дерево с подсветкой Альсид ТМ Птички/Снеговики 320х520ММ голубой 816/10-2"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Ель искусственная Альсид ТМ MQ белый 59СМ из веток 743/01515"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Декор Альсид ТМ Снеговик с метлой 17х30СМ зеленый 816/15-1"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Декор настенный National Tree Company Капля 91СМ 220В ПВХ зеленый с шишками и ягодами веточек 147ШТ, встроенных лампочек 50ШТ теплых белых LED 31FRB03/FRB3-3TD"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Игрушка ёлочная Шар Winter Decoration пластик 150ММ голубой матовый на подвеске JNPM-15-LB"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Набор шаров Kaemingk Decoris пенополистирол красный матовый 100ММ 4ШТ ID12938"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Набор шаров Kaemingk Decoris пенополистирол золото матовое 100ММ 4ШТ ID12934"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 11"

    "Набор шаров Kaemingk Снежки Shiny пенополистирол белый 100ММ 2ШТ ID66764"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 12"

    "Панно настенное Tomas Stern 480х890х80ММ металл коричнево-золотой 93014 Китай"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Панно настенное Tomas Stern 660х1350х80ММ металл коричнево-золотой 93032 Китай"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Ватман для черчения Гознак А0 1200х840ММ 200г/м2 5ЛИСТ с водяным знаком. Россия"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 15"

    "Краска гуашевая Мастер-Класс №504 кобальт синий светлый банка 100МЛ АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 115.000

    "Позиция 16"

    "Краска гуашевая Мастер-Класс №804 глубоко-черная банка 100МЛ АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 17"

    "Краска художественная акриловая Ладога №100 белила цинковые 220МЛ банка АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 18"

    "Краска художественная акриловая Ладога №503 церулеум 220МЛ банка АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 19"

    "Краска художественная акриловая Ладога №408 умбра жженая 220МЛ банка АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 20"

    "Краска художественная акриловая Ладога №213 желтая светлая 220МЛ банка АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 21"

    "Краска художественная акриловая Ладога №801 сажа газовая 220МЛ банка АО "ЗХК "Невская палитра" Россия"

    Кол-во: 100.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 84245
    Закупка вех, упаковочных и лакокрасочных материалов для нужд Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"
    Закупка вех, упаковочных и лакокрасочных материалов для нужд Саратовского филиала ООО "Газпром...
    84245
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2019 10:00(GMT+03:00)
    567 678
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить