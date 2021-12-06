Поставка изделий культурно-бытового назначения и художественных материалов

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Договор заключается сторонами с помощью функционала ЭДО ЭТП ГПБ (https://edo.etpgpb.ru), подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц сторон договора. Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара для СМСП и в течении 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке для не СМСП. Стоимость доставки включена в цену продукции. При формировании ответа на ЦЗ необходимо вложить коммерческое предложение, указать производителя, стоимость, срока поставки. В случае указания аналогов поставить соответствующую отметку