Условия договора

Условия оплаты и доставки

2.4. Расчеты за поставленный Товар по настоящему Договору производятся Покупателем на основании счета в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарных накладных (по форме ТОРГ-12) при наличии надлежаще оформленного счета-фактуры либо с момента подписания Сторонами универсального передаточного документа (УПД).