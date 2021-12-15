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    Главная / Торги / Поставка вентиляционных фильтров

    Поставка вентиляционных фильтров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 14:0015.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251839Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251839

    Наименование закупки

    Поставка вентиляционных фильтров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 12:24

    Документация процедуры

    ТЗ_фильтры.doc

    Проект_договора_01_12_2021_поставка_фильтров.docx

    95_ЦЗ_форма_заявки.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
    Все закупки и тендеры АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, УЛ НОВАЯ БАСМАННАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 9,

    Почтовый адрес

    Новая Басманная ул., д. 20, стр. 9, Москва, 107078

    Контактный телефон

    +7 499 263-98-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@cnirti.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреев Григорий Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вентиляционных фильтров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.12.2021 14:00 GMT +315.12.2021 14:0015.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251839Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вентиляционных фильтров

    Начальная цена

    203 779,10

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, улица Новая Басманная 20, стр.9Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    2.4. Расчеты за поставленный Товар по настоящему Договору производятся Покупателем на основании счета в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарных накладных (по форме ТОРГ-12) при наличии надлежаще оформленного счета-фактуры либо с момента подписания Сторонами универсального передаточного документа (УПД).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
    Все закупки и тендеры АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, УЛ НОВАЯ БАСМАННАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 9,

    Новая Басманная ул., д. 20, стр. 9, Москва, 107078

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка вентиляционных фильтров "

    Кол-во: 35.000

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