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    Главная / Торги / Поставка мониторов

    Поставка мониторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 07:0007.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251828Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251828

    Наименование закупки

    Поставка мониторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.12.2021 12:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Контактный телефон

    +7 495 355-98-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    lukashov@gaznadzor.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукашов Роман Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мониторов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 07:00 GMT +307.12.2021 07:0007.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251828Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мониторов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 календарных дней с момента поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монитор компьютерный Samsung S24F350FHI LCD 23.5ДЮЙМ 1920х1080 PLS LED 4ms D-Sub, HDMI 178°/178° 250кд/м2"

    Кол-во: 10.000

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